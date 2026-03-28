اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۳۶ بقعه متبرکه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نوروزی «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» در بقاع متبرکه مازندران اظهار کرد: این طرح در ۲۳۶ بقعه متبرکه و آستان امامزادگان استان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه همزمان با آغاز سفرهای نوروزی، استقبال گسترده‌ای از اماکن مذهبی استان صورت گرفته است، افزود: طی ۱۰ روز گذشته بیش از یک میلیون و ۱۴۱ هزار زائر و مسافر به بقاع متبرکه مازندران مشرف شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در این مدت ۳ هزار و ۴۱۰ نفرشب اقامت در قالب سوئیت‌ها و زائرسراهای بقاع متبرکه برای مسافران ثبت شده است.

وی همچنین به خدمات اسکان اضطراری اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون هزار و ۸۰۵ نفر از هموطنان در بقاع متبرکه استان به صورت اضطراری اسکان داده شدند.

حیدری‌جناسمی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره‌ای در این ایام تصریح کرد: با برپایی خیمه‌های معرفت و حضور روحانیون، تاکنون هزار و ۹۷۴ نفر از خدمات مشاوره‌ای در اماکن مذهبی استان بهره‌مند شدند.

وی با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی در طول سال افزود: در حال حاضر ۴۱ سوئیت و ۳۹۲ اتاق در بقاع متبرکه مازندران برای اسکان زائران و مسافران آماده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای آغاز سفرهای نوروزی تا هفتم فروردین‌ماه، ۵ هزار و ۲۱۵ نفر در قالب اسکان نوروزی و اضطراری در اماکن مذهبی استان پذیرش و اسکان داده شدند.