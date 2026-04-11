اطعام ۲۰۰۰ نفری عزاداران رهبر شهید در موکب اوقاف مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: همزمان با ایام اربعین، برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه و امامزادگان مازندران برگزار شد و موکبهای خدمترسانی در نقاط مختلف استان به ارائه خدمات به عزاداران پرداختند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این خصوص اظهار کرد: در این ایام، محافل قرآنی، مراسم عزاداری و برنامههای مذهبی با حضور گسترده مردم در سطح استان برگزار شد که با استقبال قابل توجهی همراه بود.
حجتالاسلام حیدریجناسمی با اشاره به برپایی موکبهای پذیرایی افزود: در مسیر تجمعات مردمی، ایستگاههای صلواتی برای خدمترسانی به عزاداران دایر شد و تلاش شد فضای معنوی این ایام تقویت شود.
وی ادامه داد: یکی از موکبهای فعال در این ایام، موکب مستقر در مقابل ادارهکل اوقاف مازندران در ساری بود که بهصورت شبانه به ارائه خدمات به مردم میپرداخت.
مدیرکل اوقاف مازندران با بیان اینکه اطعام عزاداران از برنامههای محوری این ایام بوده است، تصریح کرد: در همین راستا، شب گذشته حدود ۲ هزار پرس غذای گرم میان عزاداران توزیع شد.
وی تأکید کرد: این برنامهها با مشارکت خادمان بقاع متبرکه و همراهی مردم اجرا شده و در روزهای پیشرو نیز ادامه خواهد داشت.
