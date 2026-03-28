به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با تسلیت شهادترهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم بیدفاع کشور، اظهار کرد: ملت ایران در شرایطی حساس قرار دارد، اما با همراهی مردم، تلاش مسئولان و ایستادگی نیروهای مسلح، کشور با اقتدار از این مقطع عبور خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ اخیر افزود: امروز تمام جغرافیای ایران به نوعی درگیر جنگ ترکیبی دشمن است، اما حضور پررنگ مردم در صحنه و حمایت از رزمندگان، نقشههای دشمن را ناکام گذاشته است.
استاندار گلستان با قدردانی از تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: رئیسجمهور، وزرا، مدیران و مجموعههای اجرایی در سراسر کشور بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند تا کوچکترین خللی در زندگی مردم ایجاد نشود.
طهماسبی با تأکید بر وضعیت مطلوب تأمین نیازهای اساسی در استان گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در حوزه ارزاق عمومی در گلستان وجود ندارد و با تشکیل مستمر جلسات تنظیم بازار، وضعیت بهصورت روزانه رصد و مدیریت میشود.
وی ادامه داد: در حوزه سوخت نیز از روزهای ابتدایی، ستادهای تخصصی تشکیل شده و امروز علاوه بر تأمین کامل نیاز استان، در برخی مناطق همجوار نیز خدماترسانی در حال انجام است.
استاندار گلستان با اشاره به خدمات ارائهشده به مسافران و جنگزدگان افزود: از ابتدای شرایط اخیر، ستادهای خدماترسانی فعال شده و با همکاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی، خدمات اسکان، تغذیه و پشتیبانی بهصورت مطلوب در حال انجام است.
وی همچنین از مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و بانکها در پشتیبانی مردمی خبر داد و گفت: بسیاری از ادارات و نهادها با برپایی موکبهای خدمترسانی، در کنار مردم حضور فعال دارند.
طهماسبی با تأکید بر آمادگی کامل مدیران استان خاطرنشان کرد: تمامی فرمانداران، بخشداران و مدیران اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند و بهصورت مستمر وضعیت استان را رصد میکنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی با قدردانی از همراهی مردم و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی گفت: امنیت و آرامش امروز استان، حاصل همدلی مردم و تلاش شبانهروزی این نیروهاست.
استاندار گلستان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اظهار کرد: با استمرار این همدلی و تلاش، جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان پیروز خواهد شد و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
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