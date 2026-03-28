۸ دستگاه ماهواره استارلینک در «عسلویه» کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس استان بوشهر، ۸ دستگاه ماهواره استارلیکگ به همراه مودم‌های پیشرفته، به ارزش ۱۶ میلیارد ریال، در عملیات مشترک پلیس عسلویه با همکاری وزارت اطلاعات کشف و توقیف شد.

این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو دنا در محور بندرعباس به بوشهر کشف شده است.

ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های دقیق، خودرو حامل این محموله قاچاق را شناسایی کرده و آن را متوقف که در بازرسی از خودرو، ۸ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه مودم‌های مربوطه که برای ارتباطات ماهواره‌ای و دریافت سیگنال‌ها استفاده می‌شود، کشف شد.

این تجهیزات به دلیل تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارند، در بازار سیاه به ارزش بالایی به فروش می‌رسیدند.

در این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.