۸ دستگاه ماهواره استارلینک در «عسلویه» کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس استان بوشهر، ۸ دستگاه ماهواره استارلیکگ به همراه مودمهای پیشرفته، به ارزش ۱۶ میلیارد ریال، در عملیات مشترک پلیس عسلویه با همکاری وزارت اطلاعات کشف و توقیف شد.
این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو دنا در محور بندرعباس به بوشهر کشف شده است.
ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات و بررسیهای دقیق، خودرو حامل این محموله قاچاق را شناسایی کرده و آن را متوقف که در بازرسی از خودرو، ۸ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه مودمهای مربوطه که برای ارتباطات ماهوارهای و دریافت سیگنالها استفاده میشود، کشف شد.
این تجهیزات به دلیل تکنولوژی پیشرفتهای که دارند، در بازار سیاه به ارزش بالایی به فروش میرسیدند.
در این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.
