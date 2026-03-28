درخواست تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید؛ لغو مجوز ۲ مرکز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فاطمه رادمنش با اشاره به جزئیات تدوین بانک چالش‌های مراکز تحقیقاتی این دانشگاه اظهار کرد: در این راستا شیوه‌نامه ارزیابی و تهیه گزارش‌های جامع برای تدوین کتاب دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در ارزشیابی وزارت بهداشت، مرکز غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز برتر بالینی کشور انتخاب شد، اما ۱۷ مرکز اخطار کتبی دریافت کردند و دو مرکز در فهرست لغو مجوز قرار گرفتند.

مسئول واحد توسعه و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: همچنین ۲۰ مرکز اخطار اولیه گرفتند که ۱۷ مرکز فراخوانده شدند و هشت مرکز پاسخ داده‌اند. در ارزشیابی سال ۲۰۱۴، ۱۱۹ مرکز دولتی با محورهای حاکمیت و رهبری (۱۵۰ امتیاز)، جذب منابع مالی (۱۵۰ امتیاز)، تولید دانش (با تأکید بر افیلیت استاندارد) و اثرگذاری (۵۰۰ امتیاز) ارزیابی می‌شوند.

رادمنش تاکید کرد: اصلاح دستورالعمل انتخاب رؤسا، تدوین دستورالعمل تأسیس Research Lab و بررسی ۱۰ درخواست تأسیس مرکز جدید از جمله برنامه‌های آتی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.