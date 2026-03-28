۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

درخواست تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید؛ لغو مجوز ۲ مرکز

مسئول واحد توسعه و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اخطار کتبی به ۱۷ مرکز تحقیقاتی، لغو مجوز ۲ مرکز و ۱۰ درخواست تاسیس جدید خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فاطمه رادمنش با اشاره به جزئیات تدوین بانک چالش‌های مراکز تحقیقاتی این دانشگاه اظهار کرد: در این راستا شیوه‌نامه ارزیابی و تهیه گزارش‌های جامع برای تدوین کتاب دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در ارزشیابی وزارت بهداشت، مرکز غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز برتر بالینی کشور انتخاب شد، اما ۱۷ مرکز اخطار کتبی دریافت کردند و دو مرکز در فهرست لغو مجوز قرار گرفتند.

مسئول واحد توسعه و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: همچنین ۲۰ مرکز اخطار اولیه گرفتند که ۱۷ مرکز فراخوانده شدند و هشت مرکز پاسخ داده‌اند. در ارزشیابی سال ۲۰۱۴، ۱۱۹ مرکز دولتی با محورهای حاکمیت و رهبری (۱۵۰ امتیاز)، جذب منابع مالی (۱۵۰ امتیاز)، تولید دانش (با تأکید بر افیلیت استاندارد) و اثرگذاری (۵۰۰ امتیاز) ارزیابی می‌شوند.

رادمنش تاکید کرد: اصلاح دستورالعمل انتخاب رؤسا، تدوین دستورالعمل تأسیس Research Lab و بررسی ۱۰ درخواست تأسیس مرکز جدید از جمله برنامه‌های آتی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

