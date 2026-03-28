۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال فطریه و کفاره به احسان‌پذیران آستان قدس رضوی

مشهد- مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال فطریه و کفاره به احسان‌پذیران توسط آستان قدس رضوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیل زاده از مشارکت گسترده مردم در پرداخت فطریه و کفاره خبر داد و اظهار کرد: امسال با کمک مردم و از محل فطریه و کفاره، ۱۲۰ میلیارد ریال برای حمایت از محرومان و خانواده‌های احسان‌پذیر اختصاص یافت.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال از محل فطریه و کفاره جمع‌آوری شده که از این میزان، بیش از ۹۲ میلیارد ریال فطریه عام، بیش از ۱۲ میلیارد ریال فطریه سادات و بیش از ۱۶ میلیارد ریال کفاره است که این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در عید فطر سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۲ میلیارد ریال از محل فطریه و کفاره گردآوری شد که با همت بنیاد کرامت رضوی در قالب ۱۳۵۶ کارت هدیه از محل فطریه و ۷۰۲ بسته‌ معیشتی از محل کفاره میان خانواده‌های احسان‌پذیر توزیع شد که امسال نیز تمام مبالغ جمع‌آوری شده برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی محرومان و نیازمندان اختصاص داده شد.

اسماعیل‌زاده گفت: برای این فرآیند، ۱۰۸ صندوق برای دریافت کفاره و فطریه و ۳۵ میز خدمت در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و دفاتر نذورات جانمایی شده بود.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت پرداخت زکات فطره خاطرنشان کرد: این فریضه نقش مهمی در یاری‌رساندن به نیازمندان و تقویت روح همدلی و مواسات در جامعه دارد.

