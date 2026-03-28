به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه در شهر مشهد حدود هفت هزار لیتر در ثانیه است و هم اینک آب مورد نیاز مشهد از چاه‌ها و منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: در سال‌های گذشته تا ۷۰ درصد آب مشهد از طریق سدها تامین می‌شد اما اینک این ظرفیت را از دست داده ایم و هم اکنون در شرایط سخت و خاصی از لحاظ منابع آبی قرار داریم و در این وضعیت، رعایت مدیریت مصرف مهمترین اقدام از سوی شهروندان است.

وی گفت: میزان بارندگی در سال آبی جاری از مهر ماه ۱۴۰۴ تا کنون ۱۴۹ میلیمتر بوده و این میزان در مدت مشابه سال آبی قبل از آن ۱۱۷ میلیمتر بوده است که البته این میزان بارندگی تاثیری بر ورودی آب به سدها نداشته است.

اسماعیلیان افزود: آبگیری سدها از طریق باران های سیلابی انجام می‌شود و بارندگی‌های سال جاری تا کنونی روانابی برای ورود به سدها ایجاد نکرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: زمان اوج مصرف مربوط به ۴۸ ساعت پایان سال است که نگرانی هایی در این خصوص وجود داشت اما در ۴۸ ساعت پایان سال ۱۴۰۴ میزان مصرف آب با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۳ هزار لیتر در ثانیه بوده که بیانگر افزایش حساسیت مردم به شرایط کم آبی است.

وی از شهروندان خواست تا مانند گذشته همراهی لازم را در مدیریت مصرف برای گذر از شرایط کم آبی داشته باشند.