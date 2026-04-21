اضافه برداشت چاه های مجاز کشاورزی در خراسان رضوی باید به صفر برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ممدوحی سال ۱۴۰۵ را سال اضافه برداشت صفر در استان خراسان رضوی اعلام کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در تمام پهنه استان خراسان رضوی، اضافه برداشت غیر مجاز چاه های مجاز کشاورزی باید به صفر برسد.

وی گفت: جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز از مفاد دستورالعمل تعادل بخشی منابع زیر زمینی آب است.

ممدوحی همچنین ۵ توصیه کلیدی دیگر برای حفاظت از منابع آبی به مدیران امورها ارائه کرد.

برخورد بدون اغماض با متخلفان آبی،ارائه لیست تمام چاه های غیر مجاز به دادستان ها و نیروی انتظامی طبق تاکید قانون برنامه هفتم، تعامل موثری تمام امورها با یکدیگرو همچنین تشکل های کشاورزی، پاسخ به موقع به مکاتبات،حذف هزینه های غیر ضروری و کاهش هزینه در تمام زمینه ها با توجه به انقباضی بودن بودجه شرکت در سال جاری از جمله توصیه های معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مدیران امور های منابع آب شهرستان ها بود.

وی در عین حال کاهش هیدروگراف دشت ها در استان خراسان رضوی را کاری بی سابقه و فوق العاده توصیف کرد که با همت مدیران، کارشناسان و کارکنان امورها انجام شده و مایه افتخار و مباهات است.