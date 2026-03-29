به تصویر کشیدن ایثار امدادگران هلال احمر وظیفه هنرمندان است

اتابک نادری هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون که روز شنبه ۸ فروردین در سازمان هلال احمر و در بین امدادگران این سازمان حضور پیدا کرده بود در این باره به خبرنگار مهر گفت: چند ساعتی که در بین عزیزان امدادگر بودم روایت‌هایی را از لحظاتی که برای امداد و نجات حضور داشتند، گفتند که خیلی جالب بود و هر کدام قابلیت تبدیل‌شدن به یک فیلمنامه، نمایشنامه و تابلوی نقاشی را داشت.

وی ادامه داد: این عزیزان به معنای واقعی ایثار می‌کنند زیرا در مکان‌هایی حضور پیدا کرده‌اند که احتمال انفجار دوم و یا خطر انفجار موشک عمل‌نکرده بوده است.

نادری یادآور شد: چندی پیش نوشتم «ایرانم، زخمت را باید فریاد کرد»؛ معتقدم زخمی که بر پیکر وطن از میناب تا مناطق مسکونی تا آسیب‌دیدن و شهادت مردم عادی افتاده و همچنین بیان ایثار و دلاوری‌های عزیزان امدادگر هلال احمر، رسالت و وظیفه هنرمندان است.

وی تأکید کرد: فیلمسازان و هنرمندان تئاتر و هنرهای تجسمی باید این رشادت و ایثار را به تصویر بکشند.

این هنرمند سینما و تئاتر تصریح کرد: عزیزان هلال احمر خود نیز از تمام لحظات مستندنگاری می‌کنند که لحظات تکان‌دهنده‌ای است. من به حضور عزیزان امدادگر هلال احمر افتخار می‌کنم. برخی از این عزیزان متولد دهه ۷۰ و ۸۰ هستند. تمام عزیزان امدادگر بدون چشمداشت جانانه و شبانه‌روزی خدمت‌رسانی می‌کنند. طبق گفته امدادگران هلال احمر، این عزیزان در کمتر از ۶ دقیقه در محل اصابت حضور پیدا کرده و دل را به دریا می‌زنند تا با آواربرداری مصدومان را نجات دهند و پیکر شهدا را پیدا کنند. این رشادت و ایثار برای من بسیار تأثیرگذار است.

نادری اظهار کرد: اگر نگویم رشادت و ایثار امدادگران بیشتر از نیروهای حفاظت از مرزها و آسمان کشور نیست کمتر از آنها هم نیست.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: از دوستان و همکاران هنرمندم در سینما، تئاتر، تلویزیون و هنرهای تجسمی دعوت می‌کنم تا با امدادگران هلال احمر همراه باشند و با حضور خود باعث تقویت روحیه و انگیزه این عزیزان شوند.