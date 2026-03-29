به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که رزمندگان دلاور وطن شبانهروز در خط مقدم ایستادهاند و با جانفشانی از خاک ایران دفاع میکنند، پشت جبهه نیز به سنگری زنده و پرشور بدل شده است و مادران تبریزی با همت و ایمان مثالزدنی پای کار آمدهاند؛ آنان در خانهها و محلههای مختلف شهر، با جمعآوری کمکهای مردمی دیگهای غذا را برپا کرده و ملزومات مورد نیاز رزمندگان را فراهم میسازند.
هر لقمهای که آماده میشود، نشانی از عشق مردم است؛ هزینه را مردم دادهاند، دسترنجش را مادران با دستان پرتوانشان فراهم کردهاند و مقصدش دلهای رزمندگانی است که شبانهروز در خط مقدم ایستادهاند.
این حرکت خودجوش، تنها طبخ غذا نیست؛ بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و پیوند عمیق مردم با جبهه است و مادران تبریزی با دستانشان سنگری دیگر ساختهاند؛ سنگری از محبت، ایثار و همدلی که روحیه رزمندگان را دوچندان میکند و نشان میدهد ملت یکپارچه در کنار فرزندان دلیر خود ایستاده است.
