به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در جریان بازدید از بیمارستان امام علی اندیمشک، از نزدیک با میزان خسارات وارده به تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی آشنا شد.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضمن بررسی مستندات فنی دستگاه‌های آسیب‌دیده و گفتگوی مستقیم با کادر درمان، بر ضرورت تسریع در فرآیند ارزیابی کارشناسی خسارات و تأمین سریع تجهیزات جایگزین تأکید نمود و دستور داد لیست اولویت‌دار تجهیزات حیاتی مورد نیاز این بیمارستان در اسرع وقت تهیه و به اداره کل ارسال شود.

محورهای اصلی این بازرسی میدانی شامل ارزیابی وضعیت دستگاه‌های تنفس مصنوعی، سیستم‌های مانیتورینگ بیماران، تجهیزات جراحی و ابزارهای تشخیصی بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم ارائه خدمات درمانی به بیماران دارند.

علیزاده در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: بیمارستان امام علی اندیمشک به عنوان یکی از مراکز درمانی مرجع در منطقه، نقش حیاتی در تأمین سلامت جامعه ایفا می‌کند و سازمان غذا و دارو متعهد است با بسیج تمام ظرفیت‌های موجود، نسبت به بازسازی و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مرکز اقدام فوری انجام دهد.

وی افزود: هرگونه اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر ایمنی بیماران و کیفیت مراقبت‌های درمانی داشته باشد، از این‌رو اولویت اصلی ما بازگرداندن هرچه سریع‌تر این بیمارستان به چرخه فعالیت عادی با استانداردهای کامل فنی است.

در این بازدید، هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های کارشناسی جهت ارزیابی دقیق خسارات و برآورد اعتبارات مورد نیاز صورت گرفت و مقرر شد فرآیند تأمین تجهیزات ضروری با رعایت اصول مدیریت بحران و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.