  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

حمله پهپادی یمن به بندراشغالی «ایلات»

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی از سوی نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، پس از به صدا درآمدن آژیر خطر حمله پهپادی به ایلات، صدای انفجارهایی در اطراف این بندر اشغالی شنیده شد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که این حمله پهپادی از طرف یمن انجام شده است.

نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کردند که به صورت رسمی به جبهه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد شده اند و اهدافی را در جنوب سرزمین های اشغالی هدف حملات موشکی قرار داده است.

کد مطلب 6785825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها