حمله پهپادی یمن به بندراشغالی «ایلات»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، پس از به صدا درآمدن آژیر خطر حمله پهپادی به ایلات، صدای انفجارهایی در اطراف این بندر اشغالی شنیده شد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که این حمله پهپادی از طرف یمن انجام شده است.

نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کردند که به صورت رسمی به جبهه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد شده اند و اهدافی را در جنوب سرزمین های اشغالی هدف حملات موشکی قرار داده است.