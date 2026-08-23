نعمتالله قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلالاحمر شهرستان بهاباد و حمایت از بیماران و خانوادههای کمبرخوردار، تعدادی تجهیزات پزشکی و توانبخشی به این بانک اهدا شد.
وی افزود: این تجهیزات شامل ۲ دستگاه ساکشن، یک دستگاه فتوتراپی، چهار دستگاه فشارسنج بازویی، چهار دستگاه ویلچر، چهار دستگاه تشک مواج، چهار تخت بیمارستانی و یک دستگاه اکسیژنساز است که ارزش تقریبی آنها پنج میلیارد ریال برآورد میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بهاباد ادامه داد: تجهیزات اهداشده پس از تحویل، به مجموعه بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت افزوده شد تا بیماران، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای کمبرخوردار بتوانند بهصورت رایگان از آنها استفاده کنند.
قاسمی این اقدام خیرخواهانه را گامی مؤثر در توسعه خدمات بشردوستانه دانست و از مشارکت و همراهی مجموعه اهداکننده در حمایت از سلامت و رفاه مردم شهرستان بهاباد قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مجموعههای اقتصادی و صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی میتواند زمینهساز توسعه خدمات عامالمنفعه و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههایی باشد که با بیماری و نیاز به تجهیزات پزشکی مواجه هستند.
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