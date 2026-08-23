روستای محروم سنگ‌ آباد شهرستان ریگان صاحب مسجد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه شهرستان ریگان در مراسم آغاز عملیات احداث مسجد حضرت زهرا (س) در روستای محروم سنگ آباد شهرستان ریگان با اشاره به اهمیت مسجد در جامعه اسلامی گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاه وحدت، بصیرتافزایی، حل مشکلات مردم و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است.
حجت الاسلام ابوالقاسم عباس زاده، با قدردانی از خیرین مسجدساز افزود: مشارکت مردم و خیرین برای ساخت مسجد در مناطق محروم، اقدامی ارزشمند در راستای توسعه زیرساختهای فرهنگی و مذهبی این مناطق است.
وی ابراز امیدواری کرد مسجد حضرت زهرا(س) با حضور پررنگ جوانان و نوجوانان به کانون ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در روستای سنگآباد تبدیل شود.
روستای سنگآباد از مناطق محروم شهرستان ریگان است و احداث این مسجد میتواند بخشی از نیازهای فرهنگی و مذهبی مردم این منطقه را برطرف کند.
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