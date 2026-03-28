حمله به حوالی مدرسه شجره طیبه میناب حین بازدید خبرنگاران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به حملات عصر شنبه توسط پهپادهای دشمن آمریکایی- صهیونیستی به محدوده دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان، اظهار کرد: این حملات از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۵۰ امروز به صورت مکرر و چندین نوبت انجام شده است.
وی افزود: متأسفانه در جریان این حملات، خبرنگاران رسانههای خارجی نیز که برای تهیه گزارش از این جنایت در محل حضور داشتند، در معرض خطر مستقیم قرار گرفتند.
نفیسی بیان کرد: سه خبرنگار مستقل آمریکایی، کانادایی و استرالیایی در این بازدید به تهیه گزارش و مستندات مشغول بودند.
وی ادامه داد: این اقدام نشاندهنده رویکرد غیرانسانی و هدفمند رژیم آمریکایی-صهیونیستی در ضربه زدن به اماکن غیرنظامی و درمانی و همچنین ایجاد فضای ارعاب برای اصحاب رسانه است.
معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته و هماهنگیهای بهعملآمده، همه خبرنگاران حاضر در منطقه به سلامت از محل خارج شدند و جای نگرانی نیست.
نفیسی در پایان با محکومیت شدید این تجاوز آشکار، خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای توقف این حملات ضدانسانی شد و گفت: بیتردید عاملان این جنایت باید در محاکم بینالمللی پاسخگوی اعمال خود باشند.
وی همچنین حمله به خبرنگاران لبنانی و شهادت آنها را محکوم کرد.
