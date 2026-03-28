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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸

حضور قاری بین‌المللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق

حضور قاری بین‌المللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق

دلیجان- در این ویدئو حضور قاری بین‌المللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6786044

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