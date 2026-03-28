https://mehrnews.com/x3bHmJ ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸ کد مطلب 6786044 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸ حضور قاری بینالمللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق دلیجان- در این ویدئو حضور قاری بینالمللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6786044 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب حضور باشکوه مردم غیور ساوه در اجتماع شبانه بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور حماسی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب اعلام انزجار مردم نراق از رژیم صهیونی آمریکایی برچسبها دلیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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