https://mehrnews.com/x3bHmD ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6786040 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۵ حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6786040 کپی شد مطالب مرتبط حضور باشکوه مردم غیور ساوه در اجتماع شبانه بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب حضور قاری بینالمللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق اجتماع پرشور مردم انقلابی شازند در بیستوهشتمین شب مقاومت شکوه حضور حماسی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع حماسی مردم ولایتمدار دلیجان در پشتیبانی از نظام اسلامی اجتماع پرشور و حماسی مردم ولایی خمین در بیعت با ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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