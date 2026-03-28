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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۵

حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب

حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب

محلات- در این ویدئو حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6786040

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