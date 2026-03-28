https://mehrnews.com/x3bHmh ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6786023 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۴ شکوه حضور حماسی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور حماسی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح را ملاحظه میکنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6786023 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردم ولایتمدار تفرش در شب بیست و هشتم حمایت از وطن حضور باشکوه مردم غیور ساوه در اجتماع شبانه بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع پرشور و حماسی مردم ولایی خمین در بیعت با ولایت فقیه حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب اجتماع پرشور مردم انقلابی شازند در بیستوهشتمین شب مقاومت شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی و باشکوه مردم ولایتمدار اراک در بیعت با مقام معظم رهبری حضور قاری بینالمللی قرآن کریم در اجتماع حماسی مردم نراق خروش نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکای ساوجیها در شب بیست و نهم قیام برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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