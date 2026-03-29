خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: نام‌گذاری سال‌های اخیر با محوریت مسائل اقتصادی، نشان‌دهنده تمرکز راهبردی بر تقویت بنیان‌های معیشتی و تولیدی کشور است؛ مسیری که در سال ۱۴۰۵ با پیوندی معنادار میان «اقتصاد مقاومتی»، «وحدت ملی» و «امنیت ملی» وارد مرحله‌ای عمیق‌تر و هدفمندتر شده است.

این نام‌گذاری، صرفاً یک شعار نمادین نیست، بلکه ترسیم‌کننده یک چارچوب کلان برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و کنش اجتماعی در سطوح مختلف حاکمیت و جامعه به شمار می‌رود.

اقتصاد به‌عنوان مسئله‌ای بنیادین و ملموس در زندگی مردم، همچنان در اولویت نخست قرار دارد؛ اما آنچه این رویکرد را متمایز می‌سازد، توجه همزمان به بسترهای تحقق آن است.

بر اساس این نگاه، اقتصاد مقاومتی نه در خلأ، بلکه در بستری از انسجام اجتماعی و ثبات امنیتی معنا پیدا می‌کند. وحدت ملی به‌عنوان سرمایه‌ای اجتماعی، زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌ها و کاهش شکاف‌هاست و امنیت ملی نیز به‌مثابه زیرساختی حیاتی، امکان رشد، سرمایه‌گذاری و شکوفایی را فراهم می‌آورد.

اظهارات مسئولان و صاحب‌نظران نشان می‌دهد که تحقق این سه‌گانه، نیازمند نقش‌آفرینی هم‌زمان دولت و مردم است؛ از یک‌سو سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید، مدیریت منابع و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در دستور کار نهادهای اجرایی قرار دارد و از سوی دیگر، مشارکت مردمی از طریق صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و حضور در عرصه‌های اقتصادی، مکمل این مسیر خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی بدون وحدت و امنیت محقق نمی‌شود

سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح انتخاب شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: این نام‌گذاری در ادامه حدود یک دهه تأکید بر شعارهای اقتصادی، نشان‌دهنده استمرار مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب توسط رهبر جدید انقلاب است.

وی با بیان اینکه این شعار ترکیبی از سه کلیدواژه مهم اقتصاد، وحدت ملی و امنیت ملی است، ادامه داد: این سه مؤلفه به‌عنوان اضلاع یک مثلث طلایی، پایه‌های قدرت و پیشرفت کشور را شکل می‌دهند و تحقق هر یک بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش وحدت و امنیت در شکوفایی اقتصادی گفت: وحدت ملی و امنیت ملی همانند حصاری هستند که در سایه آن می‌توان اقتصاد کشور را به‌درستی توسعه داد و به سمت شکوفایی هدایت کرد.

حسینی با اشاره به ضرورت تبیین دقیق شعار سال گفت: نخبگان و صاحب‌نظران باید به‌صورت جدی به تبیین ابعاد این شعار بپردازند و قوای سه‌گانه نیز آن را به‌عنوان فصل‌الخطاب در برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های خود قرار دهند؛ چراکه شعار سال نباید صرفاً به نصب در بنرها و سربرگ‌ها محدود شود.

وی در ادامه با تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه اقتصادی درون‌زا، برون‌گرا، غیر وابسته و تحریم‌ناپذیر است.

درون‌زایی اقتصاد به معنای اتکا به ظرفیت‌های داخلی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: درون‌زایی اقتصاد به معنای اتکا به ظرفیت‌های داخلی از جمله نیروی انسانی، تأمین مالی داخلی، مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید بومی است و در مقابل، برون‌گرایی به معنای تعامل هوشمندانه و فعال با اقتصاد جهانی، به‌ویژه کشورهای همسایه و توسعه صادرات است.

حسینی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام ملی همواره در حل مسائل کشور راهگشا بوده و در حوزه اقتصاد نیز شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکار و پیشرفت است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت امنیت ملی گفت: امنیت ملی نیز همانند وحدت ملی، پیش‌نیاز هرگونه پیشرفت پایدار است و بدون آن، توسعه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سه مؤلفه اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی در شعار سال ۱۴۰۵، مفاهیمی جدا از هم نیستند، بلکه به‌صورت درهم‌تنیده بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کنند.

اقتصاد، وحدت و امنیت سه اولویت راهبردی کشور هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت حرم حضرت شاهچراغ(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب شعار سال ۱۴۰۵ گفت: نام‌گذاری امسال نشان‌دهنده توجه به چند عرصه مهم و اساسی در کشور است که در رأس آن، موضوع اقتصاد قرار دارد.

وی ادامه داد: در ادامه مسیر ترسیم‌شده در سال‌های گذشته، اقتصاد همچنان اولویت نخست کشور است و نمی‌توان آن را به‌عنوان مسئله‌ای درجه دو یا سه تلقی کرد، بلکه دولت و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت در این حوزه عمل کنند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلفی دارد، افزود: بخش عمده‌ای از تحقق این موضوع بر عهده دولت، به‌ویژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی است، هرچند مردم نیز نقش مهمی در این زمینه دارند.

حجت الاسلام کلانتری گفت: رعایت صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و توجه به اصول صحیح مصرف از جمله وظایف مهم مردم است که می‌تواند در تقویت اقتصاد کشور مؤثر باشد؛ چراکه متأسفانه در برخی موارد، اسراف در جامعه مشاهده می‌شود که باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی تصریح کرد: وحدت کلمه همواره رمز پیروزی ملت ایران بوده است و همان‌گونه که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی ایفا کرد، امروز نیز در مقابله با دشمنان و تداوم موفقیت‌ها تعیین‌کننده است.

وحدت ملی زمینه‌ساز استمرار پیروزی‌ها و عبور از چالش‌هاست

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) افزود: در شرایط کنونی نیز در مواجهه با دشمنان، این وحدت ملی است که زمینه‌ساز استمرار پیروزی‌ها و عبور از چالش‌ها خواهد بود.

حجت الاسلام کلانتری همچنین امنیت را از جمله مؤلفه‌های اساسی پیشرفت کشور دانست و گفت: در پرتو امنیت، اقتصاد و علم شکوفا می‌شوند و جامعه در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد؛ بدون امنیت، دستیابی به پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نیست.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تأکید کرد: امنیت، وحدت ملی و اقتصاد سه عرصه مهمی هستند که همگان باید به آن توجه داشته باشند و در هر سه حوزه، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: در شرایط کنونی، لازم است در حوزه امنیت ملی، وحدت و اقتصاد با تمام توان عمل شود تا کشور بتواند بر مشکلات فائق آمده و مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.