۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۰

جزئیات بیشتر از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به شفت؛ ۲ نفر شهید شدند

جزئیات بیشتر از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به شفت؛ ۲ نفر شهید شدند

شفت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به جزئیات بیشتر از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شفت گفت: تاکنون ۲ نفر شهید و ۴ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان از توابع شهرستان شفت پرداخت.

وی با اشاره به حمله هوایی به یک واحد مسکونی در این روستا اظهار کرد: در این حادثه تاکنون متأسفانه دو نفر به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

باقری افزود: نیروهای امدادی و امدادگران هلال‌احمر بلافاصله پس از این جنایت در محل حاضر شده و عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره هویت شهدا و مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

