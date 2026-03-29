جزئیات بیشتر از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به شفت؛ ۲ نفر شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان از توابع شهرستان شفت پرداخت.
وی با اشاره به حمله هوایی به یک واحد مسکونی در این روستا اظهار کرد: در این حادثه تاکنون متأسفانه دو نفر به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر مصدوم شدهاند.
باقری افزود: نیروهای امدادی و امدادگران هلالاحمر بلافاصله پس از این جنایت در محل حاضر شده و عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره هویت شهدا و مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.
