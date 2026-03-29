۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۲

تقویت آموزش زبان سمنانی در مدارس؛ راهبردها کیفی باشد

سمنان- فرماندار سمنان خواستار تقویت آموزش زبان سمنانی در مدارس این شهرستان شد و گفت: راهبردهای آموزش و پرورش در سال جاری به سمت کیفی سازی حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در دیدار نوروزی با مدیران آموزش و پرورش سمنان در دفتر خود ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه فرهنگیان و معلمان شهرستان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش بی‌بدیلی در تربیت آینده‌سازان کشور ایفا می‌کند و توجه به برنامه‌های آیینی و مذهبی در مدارس، زمینه‌ساز تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت نقش شورای آموزش و پرورش در سیاست‌گذاری و هماهنگی امور آموزشی افزود: برگزاری منظم و هدفمند جلسات این شورا با مشارکت فعال دستگاه‌های مرتبط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای دستیابی به نتایج مؤثر و عملی در حوزه تعلیم و تربیت است.

فرماندار سمنان همچنین با تقدیر از اجرای طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس بیان کرد: اجرای این طرح با همکاری آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی، اقدامی ارزشمند در جهت صیانت و احیای یکی از سرمایه‌های هویتی و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.

صمیمیان در پایان با تأکید بر استمرار حمایت‌های فرمانداری از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تصریح کرد: ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش در شهرستان، نیازمند هم‌افزایی، تعامل مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

