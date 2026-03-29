مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه رانندگی در محور مواصلاتی ری آباد به میامی خبر داد و ابراز داشت: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان باخته است.

وی در تشریح حادثه ادامه داد: این سانحه در حالی اتفاق افتاد که یک دستگاه خودروی پراید دچار حریق شد که راننده خودرو پس از خروج از وسیله نقلیه متأسفانه بر اثر برخورد یک خودروی سواری دیگر جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس شاهرود از اعزام کارشناسان اورژانس به محل خبر داد و اظهار داشت: تنها مصدوم این سانحه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود منتقل شد.

عظیمی بر ضرورت رعایت احتیاط‌های ایمنی در جاده‌ها تاکید کرد و افزود: رانندگان باید از توقف در مسیر عبور وسایل نقلیه به طور جد پرهیز کنند.

وی افزود: از شهروندان در خواست داریم تا با رعایت نکات ایمنی از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند و سفر خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند.