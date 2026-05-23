مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روز پر کار و حادثه در حوزه مدیریت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد و اظهار داشت: در مهمترین حادثه خودرو نیسان با موتورسیکلت در محور رویان با یکدیگر برخورد کردند که این حادثه یک فوتی و مصدوم بر جای گذاشت.

وی از امداد رسانی به حوادث جاده ای در محور فیروز آباد خبر داد و در ادامه بیان کرد: چهار مصدوم بدحال با بالگرد و شش مصدوم دیگر با اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: چهار کودک نیز در زمره این مصدومان بودند که پس از تلاش های بی وقفه اورژانس ۱۱۵ و کادر درمان بیمارستان امام حسین شاهرود در شرایط مطلوب قرار گرفتند.

عظیمی از برخورد تاب پارک روستای زمان آباد به سر کودک ۱۲ ساله خبر داد و افزود: آمبولانس پایگاه اورژانس احمد آباد به محل حادثه اعزام و تشخیص اولیه آن ها ضربه شدید به ناحیه سر اعلام شد.

وی از انجام عملیات احیای قلبی تنفسی توسط کارشناسان اورژانس و همکاری پزشک زمان آباد خبر داد و ضمن ابراز تأسف و همدردی، ادامه داد: به دلیل شدت آسیب مغزی و جراحات وارده عملیات احیا موثر نبود و این کودک متاسفانه جان باخت.