  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۴

یک کارشناس با مهر مطرح کرد:

بازیکنان تیم ملی فوتبال برنده «معرفت» شدند/ این همه تغییر به صلاح نیست

بازیکنان تیم ملی فوتبال برنده «معرفت» شدند/ این همه تغییر به صلاح نیست

کارشناس فوتبال با تمجید از اقدام فرهنگی بازیکنان تیم ملی پیش از دیدار با نیجریه، گفت: عملکرد تیم ملی فوتبال در زمینه معرفت عالی بود و از لحاظ فنی هم مطمئنم در آینده بهتر خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه در اولین بازی تدارکاتی خود در فروردین ماه به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

محمد برزگر مربی و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره تأکید کرد: این بازی را از دو منظر باید نگاه کرد. ابتدا همبستگی و اتحاد بازیکنان در روزهای جنگ تحمیلی است که با حرکت نمادینی که آنها در ابتدای بازی انجام دادند واقعا به دلمان نشست.

وی ادامه داد: شاید غم از دست دادن شهدای جنگ رمضان و بخصوص کودکان مدرسه میناب را نتوان هرگز فراموش کرد اما با کوله هایی که بچه های تیم ملی در شروع مسابقه و هنگام خواندن سرود نشان دادند جهان هم فهمید که چه جنایتی در کشور در حال رخ دادن است. ما از لحاظ فرهنگی و جایگاه تمدن بشری و با در نظر گرفتن جنگی که در کشور جاری است برنده معرفت در فوتبال قبل از شروع بازی تیم ملی شدیم.

برزگر در خصوص عملکرد شاگردان امیر قلعه نویی تأکید کرد: خیلی بهتر است ترکیب اصلی را پیدا کنیم و دیگر اینقدر همچنان جابجایی نداشته باشیم. البته با توجه به تعطیلی لیگ برتر و دوری بازیکنان داخلی از شرایط مسابقه باشگاهی، چاره ای جز این نبود.

وی ادامه داد: نیجریه با بازیکنان بین المللی خود که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی می‌کنند و تجربه بازی در سطح بسیار بالایی دارند توانستند برتری تجربه رخدادهای مهم و استفاده از تک موقعیت ها را به دست بیاورند. انتقال توپ آنها عالی بود اما ما همچنان در بخش دفاعی با مشکلاتی روبرو هستیم.

برزگر ادامه‌ داد: فکر می‌کنم آقای قلعه نویی باید تمرکز خود را در وهله اول روی شرایط بدنی بازیکنان بگذارد و نکته دوم هماهنگی هافبک های دفاعی با مدافعان و بازیسازهاست. باید گردش توپ را به خوبی داشته باشیم. مطمئن هستم مقابل کاستاریکا بازی به مراتب بهتری خواهیم کرد.

کد مطلب 6786101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مندلیف IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      1 2
      پاسخ
      این داغ تا ابد بر دل تمام آزادگان جهان خواهد ماند هر کسی که پدر شده باشد و دختر داشتن را تجربه کرده باشد لحظه ای این جنایت را نمی تواند فراموش کند فارغ از هر دیدگاه مذهبی یا سیاسی پر پر شدن این گلها حتی اگر از دشمن هم باشه دل انسان را به درد می آورد چه برسد به اینکه فرزندان این آب و خاک باشند امیدوارم که خداوند متعال خودش سزای اون جنایتکاری که این جنایت رو علیه انسانیت انجام داد هزاران بار به سزای اعمالش برسونه . امیدوارم خداوند به پدر و مادر این عزیزان صبر بده چون واقعا تحمل چنین دردی محاله

    پربازدیدها

    پربحث‌ها