بازیکنان تیم ملی فوتبال برنده «معرفت» شدند/ این همه تغییر به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه در اولین بازی تدارکاتی خود در فروردین ماه به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

محمد برزگر مربی و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره تأکید کرد: این بازی را از دو منظر باید نگاه کرد. ابتدا همبستگی و اتحاد بازیکنان در روزهای جنگ تحمیلی است که با حرکت نمادینی که آنها در ابتدای بازی انجام دادند واقعا به دلمان نشست.

وی ادامه داد: شاید غم از دست دادن شهدای جنگ رمضان و بخصوص کودکان مدرسه میناب را نتوان هرگز فراموش کرد اما با کوله هایی که بچه های تیم ملی در شروع مسابقه و هنگام خواندن سرود نشان دادند جهان هم فهمید که چه جنایتی در کشور در حال رخ دادن است. ما از لحاظ فرهنگی و جایگاه تمدن بشری و با در نظر گرفتن جنگی که در کشور جاری است برنده معرفت در فوتبال قبل از شروع بازی تیم ملی شدیم.

برزگر در خصوص عملکرد شاگردان امیر قلعه نویی تأکید کرد: خیلی بهتر است ترکیب اصلی را پیدا کنیم و دیگر اینقدر همچنان جابجایی نداشته باشیم. البته با توجه به تعطیلی لیگ برتر و دوری بازیکنان داخلی از شرایط مسابقه باشگاهی، چاره ای جز این نبود.

وی ادامه داد: نیجریه با بازیکنان بین المللی خود که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی می‌کنند و تجربه بازی در سطح بسیار بالایی دارند توانستند برتری تجربه رخدادهای مهم و استفاده از تک موقعیت ها را به دست بیاورند. انتقال توپ آنها عالی بود اما ما همچنان در بخش دفاعی با مشکلاتی روبرو هستیم.

برزگر ادامه‌ داد: فکر می‌کنم آقای قلعه نویی باید تمرکز خود را در وهله اول روی شرایط بدنی بازیکنان بگذارد و نکته دوم هماهنگی هافبک های دفاعی با مدافعان و بازیسازهاست. باید گردش توپ را به خوبی داشته باشیم. مطمئن هستم مقابل کاستاریکا بازی به مراتب بهتری خواهیم کرد.