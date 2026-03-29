به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور روز دوشنبه ۱۰ تا پنجشنبه ۱۳ فروردین خبر داد.

بر اساس این گزارش، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه از روز دوشنبه ۱۰ تا پنجشنبه ۱۳ فروردین پیش‌بینی شده است.

برای دوشنبه ۱۰ فروردین، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، قزوین، شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات البرز، تهران، شمال اصفهان، ارتفاعات کرمان و خراسان جنوبی، و سه‌شنبه ۱۱ فروردین، استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، یزد، شمال فارس و سیستان و بلوچستان، این شرایط جوی را دارند.

چهارشنبه ۱۲ فروردین نیز، استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، شمال و شرق اصفهان، نیمه شمالی هرمزگان، و پنج‌شنبه ۱۳ فروردین، استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان، شرایط بارندگی، رعدوبرق و برق و وزش باد شدید موقت را دارند.

اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، کولاک برف در مناطق برف گیر، احتمال رخداد بهمن و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از جمله مخاطرات این شرایط جوی حاکم بر کشور است.

سازمان هواشناسی توصیه کرد: هموطنان در این شرایط، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی را مدنظر قرار دهند.

همچنین، سازمان هواشناسی بر آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها به سبب بارش برف و آب گرفتگی معابر تاکید کرد.