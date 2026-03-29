  1. استانها
  2. همدان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

پیش‌بینی وزش باد شدید و بارش پراکنده باران در همدان

پیش‌بینی وزش باد شدید و بارش پراکنده باران در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: تداوم وزش باد شدید در استان همدان تا روز دوشنبه و آغاز بارش پراکنده باران از بعدازظهر دوشنبه پیش‌بینی می‌شود.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات امروز و فردا در استان همدان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین انتظار می‌رود از بعدازظهر روز دوشنبه شاهد افزایش ابر و فعالیت یک سامانه ضعیف بارشی در برخی مناطق استان، به‌ویژه نواحی غربی و کوهستانی باشیم که منجر به بارش پراکنده باران در ساعات بعدازظهر و شب دوشنبه خواهد شد.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از روز سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: از نظر دمایی، در روزهای آینده شاهد افزایش تدریجی دمای طول روز بین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد در بیشتر نقاط استان خواهیم بود.

وی به دمای هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبت‌شده در این مدت با ۱۱ درجه سانتی‌گراد مربوط به شهرستان‌های بهار، نهاوند، همدان و قهاوند و کمینه دما با صفر درجه سانتی‌گراد مربوط به گل‌تپه در صبح امروز بوده است.

باقری شکیب افزود: دمای هوای شهر همدان نیز در 24 ساعت گذشته بین ۱۱ تا پنج درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6786223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

