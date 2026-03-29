محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس این پیشبینیها، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات امروز و فردا در استان همدان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین انتظار میرود از بعدازظهر روز دوشنبه شاهد افزایش ابر و فعالیت یک سامانه ضعیف بارشی در برخی مناطق استان، بهویژه نواحی غربی و کوهستانی باشیم که منجر به بارش پراکنده باران در ساعات بعدازظهر و شب دوشنبه خواهد شد.
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از روز سهشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود، ادامه داد: از نظر دمایی، در روزهای آینده شاهد افزایش تدریجی دمای طول روز بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد در بیشتر نقاط استان خواهیم بود.
وی به دمای هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبتشده در این مدت با ۱۱ درجه سانتیگراد مربوط به شهرستانهای بهار، نهاوند، همدان و قهاوند و کمینه دما با صفر درجه سانتیگراد مربوط به گلتپه در صبح امروز بوده است.
باقری شکیب افزود: دمای هوای شهر همدان نیز در 24 ساعت گذشته بین ۱۱ تا پنج درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
