درخواست تنیس روی میز ایران برای حضور مستقیم در مسابقات جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جوانان آسیا خردادماه به میزبانی عمان و در مسقط برگزار می شود. به منظور تعیین ۱۲ تیم حاضر در مسقط، رقابت های انتخابی در مناطق ۵ گانه آسیا برگزار می شود.

تیم های پسران و دختران تنیس روی میز جوانان ایران برای کسب سهمیه آسیایی باید در منطقه آسیای میانه به مصاف حریفان شان بروند. این رقابت ها نیمه دوم فروردین در قزاقستان برگزار می شود و ۲ تیم برتر هر بخش صاحب سهمیه می شوند.

فدراسیون تنیس روی میز ایران اما به خاطر حمله آمریکایی - صهیونی شرایط اعزام تیم به قزاقستان را ندارد این در حالی است که تیم های پسران و دختران کشورمان در دوره پیشین مسابقات آسیای میانه قهرمان شدند.

بر همین اساس، فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری قهرمانی دوره پیش و شرایط غیرعادی در کشورمان، متقاضی اختصاص سهمیه آسیایی به پسران و دختران ایران از کنفدراسیون آسیایی این رشته شده است.

در صورتیکه این کنفدراسیون با درخواست ایران موافقت کند، تیم های پسران و دختران ایران می توانند در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت داشته باشند البته به شرایط پایان جنگ و آرام شدن وضعیت ایران تا خرداد.