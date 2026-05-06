انسجام اجتماعی اولویت عبور از شرایط جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محتبی شجاعی عصر چهارشنبه در در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه ،با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی و روانی، بر ضرورت افزایش انسجام اجتماعی، پرهیز از اختلافات و توجه ویژه به توسعه زیرساختهای آموزشی تأکید کرد.
فرماندار تربتحیدریه گفت: امروز جنگ تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، رسانهای و روانی را نیز در بر گرفته و مدیریت کشور در چنین شرایطی نیازمند همدلی و همراهی همه بخشهاست.
وی بیان کرد: با وجود فشارها و مشکلات، فعالیتهای جاری کشور متوقف نشده و کمبودهای اساسی نیز ایجاد نشده است که این موضوع نشاندهنده تلاش مجموعه مدیریتی کشور است.
شجاعی افزود: دشمن بهدنبال ایجاد تفرقه میان مردم و دولت است، اما با افزایش همبستگی، صبر و تحمل و به تعویق انداختن اختلافات، میتوان این نقشهها را خنثی کرد.
فرماندار تربت حیدریه با تأکید بر لزوم جذب حداکثری و پرهیز از رفتارهای دفعی در جامعه گفت: باید با سعهصدر و رفتار مناسب، جوانان را به بدنه جامعه و ارزشها نزدیک کرد و از ایجاد فاصله میان نسلها جلوگیری کرد.
