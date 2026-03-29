احتمال جاری شدن سیلاب در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه وارد استان می‌شود و تا پایان هفته نیز فعال خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: رگبار، رعد و برق و تگرگ از پیامدهای این سامانه جوی است.

وی اضافه کرد: بیشترین حجم بارندگی برای روز چهارشنبه پیش‌بینی شده که با احتمال جاری شدن رواناب و سیلاب همراه است.

مبشری نسب ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای پنج درجه سردترین و صالح آباد با دمای هوای ۲۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین هشت و ۲۲ درجه متغیر بود و دمای هوای امروز مشهد نیز بین هشت و ۲۳ درجه پیش‌بینی شده است.