خسارت ۸۸ میلیاردی سیل به بخش کشاورزی و تخریب ۱۰ رشته قنات در بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش‌های شدید باران و تگرگ که طی روزهای اخیر منطقه کوهپایه بردسکن و بخش انابد را در برگرفت اظهار کرد: با توجه به خسارت ناشی از تگرگ و سیلاب، تیم‌های کارشناسی جهاد کشاورزی بردسکن به منظور برآورد میزان خسارات به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند که منجر به خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و محصولات کشاورزی شد که پس از بازدید کارشناسان این مدیریت از باغات و مزارع سیل‌زده، میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی را ۸۸ میلیارد تومان برآورد کردند.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن افزود: خسارات باغی و زراعی عمدتاً شامل محصولات استراتژیک و با ارزش منطقه از جمله میوه‌های سردرختی، گردو، نخود، زیره، عدس، گندم و جو در منطقه کوهپایه و همچنین محصولات جو، زیره (سیاه) و عدس در بخش انابد بوده است.

وی همچنین به خسارت وارد شده به زیرساخت‌های حیاتی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در پی جاری شدن سیلاب در منطقه کوهپایه، ۱۰ رشته قنات مهم این منطقه دچار تخریب شدند که برآورد اولیه خسارت به این قنات‌ها بالغ بر ۶ میلیارد تومان است و بازسازی آن‌ها نیازمند اعتبارات ویژه‌ای خواهد بود.

مسروری بر اهمیت نقش بیمه در مدیریت بحران‌های طبیعی تاکید کرد و گفت: با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه و خسارات ناشی از آن، بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جبران بخشی از این آسیب‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کشاورزان است، از این رو، از کشاورزان عزیز درخواست داریم نسبت به تحت پوشش بیمه قرار دادن محصولات و باغات خود در برابر حوادث طبیعی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا در مواقع بحرانی بتوانند بخشی از خسارات وارده را جبران نمایند.