  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

خسارت ۸۸ میلیاردی سیل به بخش کشاورزی و تخریب ۱۰ رشته قنات در بردسکن

بردسکن- مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: تگرگ و سیلاب ناشی از بارش‌های اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان زیان ۸۸ میلیارد تومانی رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش‌های شدید باران و تگرگ که طی روزهای اخیر منطقه کوهپایه بردسکن و بخش انابد را در برگرفت اظهار کرد: با توجه به خسارت ناشی از تگرگ و سیلاب، تیم‌های کارشناسی جهاد کشاورزی بردسکن به منظور برآورد میزان خسارات به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند که منجر به خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و محصولات کشاورزی شد که پس از بازدید کارشناسان این مدیریت از باغات و مزارع سیل‌زده، میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی را ۸۸ میلیارد تومان برآورد کردند.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن افزود: خسارات باغی و زراعی عمدتاً شامل محصولات استراتژیک و با ارزش منطقه از جمله میوه‌های سردرختی، گردو، نخود، زیره، عدس، گندم و جو در منطقه کوهپایه و همچنین محصولات جو، زیره (سیاه) و عدس در بخش انابد بوده است.

وی همچنین به خسارت وارد شده به زیرساخت‌های حیاتی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در پی جاری شدن سیلاب در منطقه کوهپایه، ۱۰ رشته قنات مهم این منطقه دچار تخریب شدند که برآورد اولیه خسارت به این قنات‌ها بالغ بر ۶ میلیارد تومان است و بازسازی آن‌ها نیازمند اعتبارات ویژه‌ای خواهد بود.

مسروری بر اهمیت نقش بیمه در مدیریت بحران‌های طبیعی تاکید کرد و گفت: با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه و خسارات ناشی از آن، بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جبران بخشی از این آسیب‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کشاورزان است، از این رو، از کشاورزان عزیز درخواست داریم نسبت به تحت پوشش بیمه قرار دادن محصولات و باغات خود در برابر حوادث طبیعی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا در مواقع بحرانی بتوانند بخشی از خسارات وارده را جبران نمایند.

کد مطلب 6787085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها