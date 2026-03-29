به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی با ارائه گزارشی جامع از عملکرد این ادارهکل در شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر، از اسکان ۲۲۴ نفر (۴۷ خانوار) از آسیبدیدگان در مراکز اقامتی وابسته به تأسیسات گردشگری و دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
وی با اشاره به ابلاغ استاندار قم، افزود: در ساختار مدیریت بحران استان، علاوه بر مسئولیت دبیری ستاد خدمات سفر، دبیری ستاد اسکان آسیبدیدگان جنگ نیز به این ادارهکل واگذار شده است که نشاندهنده نقش راهبردی حوزه گردشگری در مدیریت شرایط اضطراری و پشتیبانی اجتماعی است.
احمدی با تبیین رویکرد برنامهریزی پیشنگر، تصریح کرد: از پیش، دو سناریوی «جنگ» و «وضعیت خاکستری» برای مواجهه با شرایط محتمل طراحی شده بود که با مدیریت میدانی و هوشمندانه استاندار محترم، روند خدماترسانی بدون بروز اختلال ادامه دارد و با اتکاء به همافزایی نهادی، این مسیر تا حصول ثبات کامل استمرار خواهد یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ همچنین از اسکان موقت یکهزار نفر از اتباع هندی در روزهای ابتدایی جنگ در هتلهای استان خبر داد و افزود: همزمان با آغاز بحران، ظرفیتهای اقامتی استان به صورت رایگان در اختیار آسیبدیدگان قرار گرفت و برای زائران و مسافران نیز تخفیف ۴۰ درصدی در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به اتخاذ تدابیر مکمل در حوزه تأمین اقلام اساسی، بیان کرد: مدیریت بازار ارزاق و پیشبینی نیازهای ضروری، در کنار خدمات گردشگری، به صورت هماهنگ در دستور کار قرار گرفت تا پایداری خدمات در سطح استان تضمین شود.
احمدی در ادامه، از آمادگی کامل زیرساختهای خدماتی استان خبر داد و گفت: تمامی مجتمعهای بینراهی، واحدهای پذیرایی و مناطق نمونه گردشگری استان قم به صورت شبانهروزی فعال و آماده ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند.
وی درباره وضعیت بناهای تاریخی استان نیز اظهار کرد: با وجود حملات اخیر، هیچیک از آثار تاریخی و باستانی استان دچار آسیب جدی نشدهاند و تنها در اثر موج انفجار، بخشی از شیشههای مسجد جامع و مدرسه جهانگیرخان شهر قم دچار شکستگی محدود شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری موکب «جان من، ایران من» اشاره کرد و گفت: این رویداد فرهنگی با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی، هنرمندان صنایعدستی، حافظان میراثفرهنگی، اصحاب رسانه و گروههای فرهنگی و هنری از دوم فروردینماه جاری با حضور استاندار، شهردار و برخی از مسئولان استانی افتتاح شد و با استقبال کمنظیر مردم مواجه شده است.
وی افزود: این موکب تا ۱۲ فروردینماه، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در بلوار شهید صدوقی (زنبیلآباد)، نبش کوچه 35 میزبان علاقهمندان است و با حدود ۱۵ غرفه تخصصی در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی، فرهنگی، هنر و رسانه فعالیت میکند.
احمدی «طومار بیعت مردمی با رهبر معظم انقلاب»، «سفره هفتسین عزت و بیعت»، برپایی سیاهچادر عشایری به همراه پخت نان سنتی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، پخش فیلم و برنامههای زنده رادیویی را از جمله شاخصترین برنامههای این موکب برشمرد و تصریح کرد: این رویداد به بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و بازنمایی هویت فرهنگی در شرایط بحران تبدیل شده است.
وی همچنین از توزیع سههزار نسخه کتاب «راهنمای گردشگری استان قم» به همراه نقشه و بروشورهای استان قم خبر داد و گفت: این کتاب در سه بخش میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تدوین شده است و با هدف ارتقای آگاهی عمومی و معرفی ظرفیتهای استان در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
وی با تأکید بر استمرار نظارتهای تخصصی، خاطرنشان کرد: پایش مستمر تأسیسات گردشگری، مراکز اقامتی و مجتمعهای بینراهی از اواخر اسفندماه سال گذشته به صورت ویژه آغاز شده است و با هدف ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مسافران همچنان ادامه دارد.
