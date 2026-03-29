به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رضانیا با اشاره به عملکرد مرکز بهداشت کیش در برابر بحران، گفت: خدمات بهداشتی با جدیت در کیش ادامه دارد.

او افزود: ۱۰۵ نوبت معاینه پزشک و ۲۶۸ نوبت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است.

رضانیا، خاطرنشان کرد: در راستای سنجش کیفیت آب، ۴۳۳ نوبت سنجش با تجهیزات سیار و ۱۴۷ آزمایش میکروبی از آب آشامیدنی نیز دراین مدت انجام شد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: ۱۲ نمونه آب آشامیدنی و ۳ نمونه مواد غذایی نیز برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه ارسال شده است.

رضانیا بیان کرد: ۵۴ نوبت بازرسی از داروخانه‌ها و ۸ نوبت بازرسی از مراکز دندانپزشکی کیش انجام شد.

او افزود: با هدف تامین سلامت گروه‌های آسیب‌پذیر، خدمات بهداشتی به ۲۷ مادر باردار ارائه و ۲۶ نوزاد و ۶۲ کودک یک تا ۵۹ ماهه نیز در این مدت تحت نظارت های بهداشتی بودند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: با هدف پیشگیری از بیماری‌ها، ۴۳ نوبت مراقبت از افراد دیابتی و ۵۳ نوبت مراقبت از افراد مبتلا به فشارخون انجام شد.

رضانیا، افزود: بیماریابی فعال بیماری سل، مالاریا و تب دنگی در کیش انجام و در این مدت، ۴۷ نوبت واکسیناسیون حیوان‌گزیدگی انجام شده و برای مقابله با پشه آئدس، ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع مه‌پاشی و ۱۴۷ متر مربع لاروکشی انجام شده است.

وی عنوان کرد: مرکز بهداشت کیش دوهزار و چهارصد نوبت آموزش و اطلاع رسانی خودمراقبتی در بحران‌های نظامی به مردم ارائه کرده و مشاوره در زمینه‌های سلامت روان و تغذیه نیز به گروه های هدف ارائه کرده است.