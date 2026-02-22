به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا اظهار کرد: مرکز بهداشت کیش برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایام تعطیلات نوروز، نظارت دقیق بر اصناف و داروخانه‌ها، سنجش سلامتی آب و غذا آمادگی دارد.

او افزود: از ده روز گذشته با تشکیل جلسه هماهنگی نوروز، تکالیف واحدهای مختلف برای ارائه خدمات بهداشتی و درمان سرپایی در مراکز جامعه سلامت بوعلی، مرکز فارابی، پایگاه‌های مهستان و کمپ سحر مشخص شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به لغو مرخصی کارکنان این مرکز در ایام تعطیلات نوروز، از ارائه خدمات مستمر به ساکنان و گردشگران خبر داد.

محمدرضا رضانیا افزود: نظارت بر امور درمانی، داروخانه‌ها و مطب‌ها، نظارت بر اماکن تهیه و توزیع اقلام خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و اماکن اقامتی در ایام نوروز با حضور کارشناسان بهداشت انجام می‌شود.

او افزود: تا بیستم اسفند، استانداردهای لازم برای ارائه خدمات نوروزی اعمال خواهد شد و هرگونه نقص احتمالی در بازدیدهای میدانی رفع می‌شود.

رضانیا با تاکید بر اهمیت سلامت غذایی ساکنان و گردشگران گفت: از بیستم اسفند، نمونه‌برداری از اماکن و انبارهای مواد غذایی و اقلام آرایشی و بهداشتی در طرح ویژه آغاز می‌شود.

او تصریح کرد: نظارت بر سلامت آب شبکه شهری و تانکرهای آبرسانی، وضعیت بهداشتی شناورها و ناوگان حمل و نقل عمومی تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

سرپرست مرکز بهداشت کیش خاطرنشان کرد: کنترل بیماری‌های منتقله از آب، غذا و ناقلان نیز روزانه و با برنامه انجام می‌شود و هماهنگی لازم با بخش خصوصی برای تأمین دارو و نوبت بندی مطب‌ها و درمانگاه‌ها انجام شده است.

رضانیا تصریح کرد: همکاری ساکنان و گردشگران در رعایت نکات بهداشتی، استفاده از اماکن دارای مجوز بهداشتی و رعایت بهداشت فردی، نقش مهمی در سلامت عمومی دارد.