معدوم سازی ۲۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رضانیا اظهار کرد: ۲۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در کیش از ۱۶ اسفند پارسال تا روز گذشته شناسایی و معدوم شدند.

رضانیا با اشاره به ارائه گسترده خدمات سلامت با فرا رسیدن نوروز و جنگ تحمیلی سوم در کیش گفت: بازرسی‌های بهداشتی و ارائه خدمات سلامت در این مدت با جدیت بیشتری با هدف سلامت ساکنان و گردشگران انجام شده است.

او افزود: گروه های کارشناسی بهداشت و درمان مرکز بهداشت کیش، در حوزه‌های مختلف فعالانه خدمات‌رسان بودند تا سلامت ساکنان و گردشگران جزیره به بهترین شکل تأمین شود.

رضانیا گفت: ۳۵۰ نوبت معاینه پزشکی، ۵۶ نوبت تزریقات، پانسمان و بخیه و ۱۴ نوبت خدمات طب کار به مراجعه کنندگان ارائه شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشت محیط، ۴۲۴ نوبت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و ۶۶۷ نوبت سنجش با تجهیزات قابل حمل و ۲۴۰ نوبت کلرسنجی از آب آشامیدنی انجام شده است.

رضانیا تصریح کرد: ۱۲ نوبت نمونه‌برداری از آب آشامیدنی و ۳ نوبت نمونه‌برداری از مواد غذایی در این مدت انجام شده است.

وی افزود: ۶۸ داروخانه، ۲۲ مطب پزشکی و دندانپزشکی، ۱۰ مرکز ترک اعتیاد و ۲ درمانگاه در این مدت با حضور کارشناسان بهداشت محیط بازرسی شده اند.

رضانیا، با بیان اینکه مراقبت از گروه‌های مختلف جامعه از اولویت‌های مرکز بهداشت کیش است، افزود: ۶۸ مادر باردار و مادرانی که تازه فرزند به دنیا آورده اند نیز از مراقبت های بهداشتی درمانی بهره مند شدند و ۹۹ کودک سه روزه تا ۵۹ ماهه نیز مراقبت‌های روزانه سلامت دریافت کردند.

او افزود: ۷۲ سالمند نیز از خدمات بهداشتی بهره‌مند شدند و ۲۵ نوبت مشاوره تغذیه با شیر مادر به مادران کیش ارائه شد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش افزود: در حوزه پیشگیری و مراقبت بیماری‌ها نیز ۵۵ نوبت خطرسنجی بیماری‌ انجام شد و مراقبت از ۹۸ بیمار دیابتی و ۱۴۹ بیمار مبتلا به فشار خون نیز از دیگر اقدامات مرکز بهداشت کیش در این مدت بود.

رضانیا، خاطرنشان کرد: ۱۴۰ نوبت واکسیناسیون حیوان‌گزیدگی انجام و ۶۰ نوبت از بیماریابی در حوزه بیماری‌هایی نظیر مالاریا، التور و سل انجام شد.

او در خصوص اقدامات بهداشت محیط و مبارزه با ناقلان بیماری‌ها، گفت: در این مدت ۱۵ هزار و ۹۲۷ متر مربع مه‌پاشی برای مقابله با پشه آئدس انجام شد و ۸۵۲ متر مربع عملیات لاروکشی نیز با هدف بهبودی کیفیت بهداشت انجام شد.

رضانیا افزود: ۷۲۰ نوبت مراقبت خانگی انجام شد و حدود ۳۰۰ نوبت مشاوره تغذیه برای گروه‌های مختلف شامل مادران باردار، شیرده، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و بیماران دیابتی و دارای فشارخون ارائه شد.

او افزود: در حدود ۴۰۰ نوبت مشاوره سلامت روان در دو روش حضوری و غیرحضوری انجام شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش‌های بهداشتی در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی و اطلاع‌رسانی عمومی نیز از دیگر اقدامات مهم مرکز بهداشت کیش در این مدت بوده تا سطح آگاهی جامعه در حوزه سلامت ارتقا پیدا کند.