به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس انرژی، به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۲ میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۲ و ۲ میلیون و ۴۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ و همچنین ۴ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان اشاره کرد. شرکت نفت ایرانول هم هزار و ۴۰ تن اکستراکت عرضه کرد.

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی به ۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال رسید که ۶۵.۵ میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی و مربوط به فروش بنزین ویژه وارداتی بود.

همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۲۱ میلیارد ریال را رقم زد و ۹۰ هزار لیتر بنزین ویژه وارداتی در رینگ داخلی بازار فیزیکی فروخته شد.

بر اساس این گزارش تابلو سلف برق سبز در بازار برق بورس انرژی با معامله برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال در این بازار ثبت کرد و ۸۷ میلیون و ۶۲۶ هزار واحد «صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» معامله شد.

از سوی دیگر در تابلو سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه ۱۰۰ قرارداد «سلف موازی برق گیلان۰۶۱» دادوستد شد.