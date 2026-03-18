برترین فروشندگان بورس انرژی ایران در گزارش آخرین روز کاری سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود.

بر اساس این گزارش از مهم‌ترین عرضه‌های صادراتی باید به برنامه عرضه ۱۰ هزار تن نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس با قیمت پایه‌ای برابر ۸۴۰ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس فوب دریا با قیمت پایه‌ای برابر ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه اشاره کرد.

بنابر اعلام بورس انرژی ایران، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۱۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت بندرعباس، هزار تن بوتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و هزار تن ته‌مانده برج تقطیر شرکت پالایش نفت کرمانشاه اشاره کرد.

ثبت ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریالی در آخرین سه شنبه سال

این گزارش حاکی از آن است که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۳۵ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال در روز ‌سه‌شنبه ۲۶ اسفند رسید. از این رقم ۲۹ هزار و ۷۰۲ میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی و مربوط به فروش فرآورده‌های هیدورکربوری بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بازار سایر اوراق بهادار بورس انرژی به ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات اوراق سلف استاندارد در بازار مشتقه نیز در این روز هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال شد و ارزش معاملات گواهی سپرده حامل‌های انرژی ۱۰۰ میلیارد ریالی شد.

فروشنده برتر بازار فیزیکی

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز بیست و ششم اسفند از فروش محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در رینگ داخلی حکایت دارد به نحوی که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در این بازار به ۲۹ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال رسید.

از مهم‌ترین دادوستدهای ثبت شده در بازار فیزیکی در این روز باید به فروش داخلی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن نفتای سبک شرکت پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی بازار فیزیکی با قیمت پایه اشاره کرد. همچنین در این روز ۷ هزار و ۱۸ تن میعانات گازی شرکت پالایش گاز خانگیران و هزار تن پروپان و هزار تن بوتان شرکت پالایش گاز خانگیران نیز با موفقیت در رینگ داخلی به فروش رفت.

ثبت ارزش ۱.۲ هزار میلیارد ریالی در بازار برق

مجموع ارزش ریالی دادوستد برق در بورس انرژی در ۲۶ اسفند به هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال رسید. در این روز تابلو مشتقه برق میزبان دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود، این دادوستدها مجموع ارزشی معادل ۵۸۳ میلیارد ریال را رقم زد.

دادوستد برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف از تابلو مشتقه برق سبز نیز مجموع ارزشی برابر ۵۹۸ میلیارد ریال را رقم زد.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله ۸۱ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز ۲۶ اسفند بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه در آخرین سه‌شنبه سال میزبان دادوستد اوراق «سلف موازی برق گیلان ۰۵۱»، «سلف موازی گاز مایع کنگان ۰۵۲» و «سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴» بود. این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال انجامید.