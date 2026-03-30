به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز دوشنبه دهم فروردین ماه میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۳۰ هزار تن آیزوفید پالایش نفت بندرعباس، ۷ هزار تن سی اس او پالایش نفت امام خمینی شازند و ۲ هزار تن برش سنگین نفتالین دار پتروشیمی شازند اشاره کرد. همچنین در این روز رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی میزبان عرضه ۱۵ هزار تن نفتا شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم است که این محصول با قیمت پایه‌ای برابر منفی ۱۰۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن به این بازار می‌آید.

ثبت ارزش ۱۱.۸ هزار میلیارد ریالی برای نهم فروردین

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۱۱ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال در روز یک‌شنبه نهم فروردین رسید. از این رقم ۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۷۲ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بازار سایر اوراق بهادار بورس انرژی به هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات در تابلو سلف استاندارند در بازار مشتقه نیز در این روز ۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال بود.

پالایش نفت اصفهان فروشنده برتر بازار فیزیکی

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز نهم فروردین از ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال در رینگ داخلی حکایت دارد. از مهم‌ترین معاملات ثبت شده در این بازار در این روز باید به فروش ۲ میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۳ ، همچنین ۲ میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۳، همچنین ۲ میلیون و ۴۰ هزار لیتر حلال 402 و ۴۸ هزار لیتر حلال ۴۰۰ شرکت پالایش نفت اصفهان و همچنین فروش ۴ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.

ثبت ارزش ۷۲ میلیارد ریالی در بازار برق

تابلو مشتقه برق در نهمین روز فروردین میزبان ۳ معامله بود، این دادوستدها که به فروش برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف انجامید مجموع ارزشی معادل ۵۶ میلیارد ریال را رقم زد.تابلو مشتقه برق سبز در بازار برق بورس انرژی ایران در نهمین روز فروردین میزبان ۳ معامله مربوط برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۶ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال در این بازار انجامید.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله 36 میلیون و ۷۶ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز نهم فروردین بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال را رقم زد. همچنین در تابلو سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه بورس انرژی نیز ۳۶۹ هزار قرارداد «سلف موازی برق گیلان ۰۵۱» و ۱۷ هزار قرارداد «سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴» معامله شد که مجموع این دادوستدها نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال در این بازار انجامید.