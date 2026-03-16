بورس انرژی در آخرین  دوشنبه سال میزبان چه محصولاتی است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای روز دوشنبه 25 اسفند ماه میزبان عرضههای متعددی در رینگ داخلی و بینالملل خواهد بود. عرضه فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی امروز رونق میگیرد و به سیاق معمول هر دوشنبه رینگ داخلی میزبان عرضههای متعدد متانول خواهد بود و ۱۵ هزار تن برش سبک حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی در رینگ بینالملل عرضه میشود.
از مهمترین عرضههای صادراتی باید به برنامه عرضه ۱۵ هزار تن برش سبک حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم اشاره داشت که این محصول با قیمت پایهای برابر منفی ۱۸ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بینالملل عرضهشود و همچنین عرضه ۶۰۰ تن برش هیدروکربنی C7-C9 حاصل از پالایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی شرکت پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل اشاره کرد.
از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۳ هزار تن برش کربنی هیدروکربور هیدروژنه شده با درجه مرغوبیت ON (PGH) شرکت پتروشیمی شازند، هزار و ۷۷۵ تن متانول شرکت متانول کاوه، هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، هزار تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان، هزار تن متانول پتروشیمی بوشهر، هزار تن متانول شرکت آرتا انرژی و هزار تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران زغالسنگ اشاره داشت.
۳ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، هزار و ۵۰۰ تن سیاو شرکت پالایش نفت آبادان و هزار و ۴۴۰ تن متانول شرکت پتروشیمی فناوران یاد کرد. در این روز رینگ داخلی میزبان عرضههای متعدد دیگری از فرآوردههای هیدروکربوری نیز خواهد بود.
ثبت ارزش ۷ هزار میلیارد ریالی در آخرین یکشنبه اسفند
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۶ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در روز یکشنبه بیستوچهارم اسفند رسید. از این رقم ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی و مربوط به فروش فرآوردههای هیدورکربوری بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بازار سایر اوراق بهادار بورس انرژی به ۴ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال رسید و ارزش معاملات گواهی سپرده حاملهای انرژی در این روز ۲.۶ میلیارد ریال بود. همچنین مجموع معاملات ثبت شده در بازار سلف استاندارد نیز ارزشی معادل ۴۸ میلیارد ریال را رقم زد.
رینگ داخلی
بررسی دادههای معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز بیست و چهارم اسفند از فروش محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل حکایت دارد به نحوی که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در این بازار به ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال رسید.
از مهمترین دادوستدهای ثبت شده در بازار فیزیکی در این روز باید به فروش ۳ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی، ۶۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی فناوران در رینگ داخلی و ۵۰۰ تن برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی اشاره کرد.
ثبت ارزش ۱.۹ هزار میلیارد ریالی در بازار برق
مجموع ارزش ریالی دادوستد برق در بورس انرژی در ۲۴ اسفند به هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال رسید. مجموع ارزش ریالی ناشی از فروش برق تولیدی در نیروگاههای بزرگ مقیاس در تابلو فیزیکی برق برابر ۳۹۷ میلیارد ریال بود، همچنین دادوستد برق تولیدی در نیروگاههای بزرگ مقیاس در تابلو برق سلف به هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال رسید.
دادوستد برق سبز تولیدی در نیروگاههای تجدیدپذیر به شکل سلف از تابلو سلف برق سبز نیز مجموع ارزشی برابر ۲۶۶ میلیارد ریال را رقم زد.
در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟
تابلو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله ۶۲ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز ۲۴ اسفند بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال را رقم زد.
