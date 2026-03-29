حیدری: اختلالی در روند گازرسانی در کردستان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری صبح یکشنبه در جریان بازدید از مرکز مانیتورینگ و اتاق فرمان شرکت گاز استان کردستان، از نزدیک در جریان روند تأمین، توزیع و پایش شبکه گاز در سطح استان قرار گرفت و عملکرد سامانههای هوشمند این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
وی در این بازدید با ارزیابی نحوه عملکرد سیستمهای پایش، بر اهمیت دقت در نظارت بر شبکه توزیع و صحت دادههای دریافتی تأکید کرد و خواستار استمرار نظارت هوشمند بر تمامی بخشهای شبکه شد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به شرایط خاص کشور و برخی چالشهای ایجادشده در حوزه زیرساختی اظهار داشت: با وجود مشکلاتی که در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی در برخی نقاط کشور و استان به وجود آمده، خوشبختانه تاکنون هیچگونه اختلالی در روند گازرسانی به مردم استان مشاهده نشده و این خدمت بهصورت پایدار ادامه دارد.
نقش مدیریت فنی و تلاش نیروهای عملیاتی
حیدری در ادامه با تأکید بر نقش مدیریت دقیق و آمادگی نیروهای اجرایی افزود: با اتخاذ تدابیر فنی مناسب، برنامهریزی منسجم و تلاش شبانهروزی کارکنان، شبکه گاز استان توانسته است حتی در شرایط چالشزا نیز بدون افت محسوس یا قطع خدمات به فعالیت خود ادامه دهد.
وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد فنی و خدماتی مجموعه شرکت گاز استان کردستان، آمادگی دستگاههای خدماترسان برای مواجهه با شرایط احتمالی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: لازم است در انجام مأموریتهای میدانی و خدمات مرتبط با مشترکان، بهویژه در مراجعات حضوری به منازل شهروندان، ملاحظات ایمنی و تعامل مسئولانه با مردم بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
