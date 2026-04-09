میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهرستان سرپلذهاب اظهار کرد: این شهرستان همانند دیگر شهرستانهای استان مورد حمله رژیم صهیونیستی آمریکای جنایتکار قرار گرفت که در جریان آن تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری دچار آسیب شدند.
فرماندار سرپلذهاب افزود: تمامی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و انشاءالله در آینده نزدیک موضوع پرداخت خسارتها به مالکان این واحدها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به شرایط بازار در ابتدای آغاز جنگ تصریح کرد: با شروع جنگ و ایجاد برخی التهابات و فضای روانی، در ساعات اولیه شاهد ازدحام در نانواییها و جایگاههای سوخت بودیم، اما با تمهیدات اندیشیده شده و استفاده از ذخایر استراتژیک در حوزه آرد و سوخت، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شرایط به حالت عادی بازگشت.
رحیمی ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در زمینه تأمین آرد، نان و سوخت در شهرستان وجود ندارد و روند خدمترسانی به صورت عادی در حال انجام است.
فرماندار سرپلذهاب همچنین با اشاره به وضعیت بازار شهرستان بیان کرد: با حضور دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار و نظارت مستمر تیمهای بازرسی، آرامش خوبی در بازار حاکم است و کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان سرپلذهاب پویشی از همدلی و انسجام شکل گرفته و امروز شاهد اتحاد، همبستگی و همراهی بسیار خوبی میان مردم این منطقه هستیم.
