فرهنگیان امروز باید نقش تربیتی خود را در جامعه نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب اسلام ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای موجب آرامش دل‌های داغدیده شده است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب بارها فرمودند که معلم، معمار آینده‌ جامعه است این یعنی مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش ماست، افزود: امروز در شرایطی که کشور در دوران گذار حساسی قرار دارد، این وظیفه‌ فرهنگیان است که نقش تربیتی خود را در جامعه به خوبی نمایش دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خواستار نقش‌آفرینی گسترده‌تر و فعال‌تر فرهنگیان در جامعه شد و ادامه داد: ما باید به جامعه نشان دهیم که چقدر پای این کار ایستاده‌ایم و چقدر در این دوران حساس مسئولیت‌پذیر هستیم.

شیدایی همچنین به ابتکار اداره کل آموزش و پرورش استان در حوزه مدیریت محله‌ای اشاره کرد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، بحث محله‌محوری در دستور کار قرار گرفته و پس از آغاز در نواحی ۱ و ۲ همدان، تقویت این رویکرد در سراسر استان به اولویت تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: سپاه، ارتش و همه نیروهای نظامی و انتظامی مقابل دشمن ایستاده‌اند و دل ما را شاد کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در پایان خبر داد که مراسم چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب به نیابت از دانش‌آموزان میناب برگزار خواهد شد تا ارادت و دلتنگی به ایشان ابراز گردد.