طغیان زنگ زرد در خراسان جنوبی؛ کشاورزان هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان سعیدی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه رطوبت بالا، دمای خنک بین ۸ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد و بارش‌های مداوم از عوامل کلیدی در فعال شدن بیماری زنگ زرد محسوب می‌شوند، اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه، احتمال افزایش آلودگی در مزارع غلات استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به دوره نهفتگی دو تا پنج هفته‌ای بیماری زنگ زرد، بیان کرد: این دوره کمون طولانی، اهمیت بازدیدهای منظم و دقیق توسط کشاورزان از مزارع را دوچندان می‌کند، تا در صورت مشاهده اولین علائم، اقدامات کنترلی به سرعت آغاز شود.

سعیدی اظهار داشت: از کشاورزان و کارشناسان شبکه مراقبت خواستاریم تا با رصد و پایش مستمر مزارع، در صورت مشاهده علائم اولیه بیماری، مراتب را به سرعت اطلاع داده و نسبت به کانون‌کوبی و مهار آن اقدام عاجل صورت دهند.

وی تاکید کرد: اقدام به موقع و پیشگیرانه، نقش حیاتی در جلوگیری از گسترش خسارت و کنترل مؤثر بیماری خواهد داشت.