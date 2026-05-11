به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک نظارتی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد به ریاست قدرت صادقی رئیس اتقان آرای این اداره کل و با حضور کارکنان تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاههای نظارتی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از واحدهای صنفی امدیاف و روغنفروشهای خودرو بازدید کرد.
در این گشت مشترک، تیمهای بازرسی از واحدهای صنفی امدیاف و روغنفروشهای خودرو در سطح شهرستان خرمآباد بازدید به عمل آوردند و تخلفات احتمالی این واحدها را مورد بررسی قرار دادند.
پلمب واحد امدیاف به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی
در جریان این بازدید، یک واحد امدیاف به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، با دستور مقام قضایی پلمب شد.
این واحد صنفی موظف است نسبت به رفع نواقص قانونی خود اقدام کند.
جریمه یک واحد عمدهفروشی روغن موتور به علت گرانفروشی
همچنین در این بازدید، یک واحد عمدهفروشی روغن موتور به دلیل تخلف گرانفروشی، مشمول جریمه شد.
پرونده این واحد برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
این گشت مشترک در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل بازار و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی انجام شد.
