الگوی ایرانی، امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر ، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: جنگ رمضان را از زوایای مختلفی میتوان به ارزیابی نشست. این نوشته میکوشد نقش آفرینی تاریخی و حماسی مردم ایران در این جنگ را از زاویه امنیت اجتماعی مورد واکاوی قرار بدهد.
واقعیت این است که در پی حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونی به ایران و در تمامی هفتههای اخیر، متجاوزان در سودای این بودند تا به موازات جنگ در میدان، خیابان را با مزدوران خود تصرف کنند و یک ناامنی بزرگ و وسیع اجتماعی در سراسر کشور ایجاد کنند، اما مردم ایران این نقشه شیطانی را نقش بر آب کردند.
در واقع به موازات اینکه نیروهای مسلح دلیر و غیور ایران، دشمن متجاوز را در میدان زمینگیر کردند و ضربات سختی را به دشمن در پهنه منطقه زدند؛ مردم ایران هم با هوشمندی به صحنه آمدند و خیابان را در دست گرفتند.
حضور پرشمار و مستمر مردم در هرشب در خیابان، مدل جدیدی از تولید قدرت برای ایران اسلامی ساخت.
در همه کشورها، مقوله امنیت اجتماعی مورد مطالبه مردم از مسئولان در بزنگاهها و بحرانها و جنگها است ولی در ایران، این مردم هستند که در میانه جنگ، امنیت اجتماعی را خلق میکنند و خیابان را پشتوانه میدان مینمایند تا معادلات دشمن شکل نگیرد.
به عبارت دیگر؛ امنیت اجتماعی در ایران یک امنیت «مردم پایه» است، مردم هم خالق امنیت هستند و هم حافظ امنیت و هم به این امنیت، عمق میبخشند.
عمق بخشی به امنیت اجتماعی بدین معناست که امنیت در حوزه اجتماعی در تمام زوایا پدیدار و پایدار میشود.
امروز این نقش آفرینی مردم در میانه جنگ و تضمین امنیت خیابان به مثابه یک الگوی حکمرانی مردمی است که نه تنها به لحاظ راهبردی، نقشه و سناریوی دشمن را ابطال میکند بلکه به لحاظ اجتماعی نیز جرایم خُرد شیب کاهشی مییابد و مجرمان و اوباش، ریسک ارتکاب به جرم را خطرناکتر از قبل میدانند.
آنچه که از این الگو، درس آموز است تهیه برنامهها و تدابیری است که به معنای واقعی کلمه، از ظرفیت مردمی در امر تامین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره میبرد.
قطعا قوه قضاییه ضمن پاسداشت نقش و جایگاه مردم در حکمرانی قضایی، بر مقوله زیرساختهای امنیت اجتماعی با ابتکارات و ظرفیتهای مردمی در دوره پساجنگ متمرکز خواهد بود.
