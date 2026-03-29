 بیش از یک تن فرآورده دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

محمدعلی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه نوروز تاکنون ۳۳۷۶ مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها با هدف حفظ سلامت شهروندان تشدید شده است، افزود: در این مدت هزار و دو کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: بازرسان دامپزشکی در قالب اکیپ‌های نظارتی به‌صورت مستمر از مراکز عرضه، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی بازدید می‌کنند تا از عرضه محصولات سالم و بهداشتی به مردم اطمینان حاصل شود.

احمدی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی دامپزشکی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.