برخورد با قاچاق و گرانفروشی سوخت در شرایط جنگ تحمیلی تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، از اقدامات انجام‌شده در این حوزه در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی خبر داد.

وی با اشاره به تشدید برخی اقدامات سودجویانه در شرایط خاص کشور اظهار داشت: همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی، مجموعه دادستانی کل کشور و نهادهای مرتبط با جدیت بیشتری موضوع مقابله با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته را در دستور کار قرار داده‌اند.

جمادی افزود: در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با گمرکات کشور به‌منظور تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، به‌ویژه در بندر شهید رجایی، انجام شد. این اقدام در پی گزارش‌هایی درباره مطالبه هزینه‌های خارج از عرف از سوی برخی شرکت‌های حمل‌ونقل و با هدف جلوگیری از ایجاد اخلال در تأمین کالاهای ضروری صورت گرفت.

معاون قضایی دادستانی کل کشور ادامه داد: پیگیری ترخیص کالاهای رسوبی از جمله خودرو و مواد اولیه تولید نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده بود که با توجه به مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت تا از توقف چرخه تولید و واردات جلوگیری شود.

وی همچنین به موضوع انحراف در توزیع سوخت اشاره کرد و گفت: در استان‌های تهران و البرز، مواردی از گران‌فروشی بنزین سهمیه آزاد توسط برخی جایگاه‌ها مشاهده شد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اقدامات نظارتی، با این تخلفات برخورد لازم انجام شد.

جمادی تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان نیز برای جلوگیری از گران‌فروشی و قاچاق بنزین، اقدامات جدی انجام شد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد. در همین راستا برخی مراکز متخلف پلمب شدند.

وی از پیشنهاد تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی نیز خبر داد و گفت: به‌منظور جلوگیری از انحراف در توزیع و گران‌فروشی، پیشنهاد تشکیل گشت مشترک با حضور دادستان‌های سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها و همچنین پلیس امنیت اقتصادی فراجا ارائه شده است.

معاون قضایی دادستانی کل کشور در پایان به موضوع ترانزیت دارو به کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات ایجادشده در این حوزه، موضوع ترانزیت دارو نیز به‌طور ویژه در حال پیگیری است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و اخلال در نظام توزیع دارو جلوگیری شود.