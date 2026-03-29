حجتالله امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای جنگ رمضان، دفتر بازرسی استانداری با هدف تأمین رفاه و رضایتمندی شهروندان، گشتهای نظارتی مستمر را در سطح استان در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این اقدامات در راستای تأکیدات مقام عالی وزارت و استاندار لرستان و با هدف اجرای دقیق وظایف نظارتی انجام میشود.
هدفگذاری برای استمرار خدمات
امیری با اشاره به اهداف این گشتها عنوان کرد: مهمترین هدف، اطمینان از ادامه فعالیت دستگاههای خدماترسان، جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات به مردم و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها در شرایط فعلی است.
وی تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده تلاش جدی و مسئولانه مجموعه مدیریتی استان برای حفظ امنیت، آرامش و رفاه شهروندان است.
نظارت ویژه بر بازار، خدمات و درمان
مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری لرستان با اشاره به محورهای اصلی نظارت گفت: نظارت بر فعالیت دستگاههای خدماترسان برای اطمینان از ارائه خدمات مستمر، کنترل بازار کالاهای اساسی از نظر قیمت و موجودی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، و همچنین پایش عملکرد مراکز درمانی از جمله مهمترین اولویتهای این گشتها است.
وی ادامه داد: در حوزه درمان نیز تلاش میشود توزیع بهموقع دارو و ارائه خدمات مناسب به بیماران بهطور مستمر رصد و ارزیابی شود.
تداوم گشتها و تقویت اعتماد عمومی
امیری با بیان اینکه این گشتها بهصورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد، گفت: هرگونه نقص یا اختلال در روند خدماترسانی به سرعت شناسایی و برای رفع آن اقدام میشود.
وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی دارد.
تأکید بر حفظ رفاه و آرامش مردم
مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری لرستان در پایان خاطرنشان کرد: استانداری لرستان با همراهی همه دستگاههای مرتبط، تلاش میکند خدمات به مردم بدون هیچگونه کاهش ادامه یابد و شرایطی فراهم شود که شهروندان در این شرایط، احساس امنیت و آرامش داشته باشند.
