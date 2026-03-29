مشخصات آواکس غول پیکر آمریکا که توسط ایران منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای آواکس Boeing E-3 Sentry که روز گذشته در پایگاه آمریکایی شاهزاده سلطان عربستان مورد اصابت پرتابههای ایران قرار گرفت یکی از مهمترین داراییهای راهبردی نیروی هوایی آمریکا و متحدان آن به شمار میرود.
آواکس E-3 نهتنها یک سامانه شناسایی، بلکه یک گره فرماندهی عملیاتی در جنگ مدرن است.
این هواپیما با ایجاد تصویر یکپارچه از میدان نبرد، عملا مدیریت هدایت جنگندهها بهسمت اهداف را در زمان عملیات برعهده دارد.
این پرنده توانایی رهگیری همزمان بیش از ۳۰۰ هدف و هدایت عملیاتی جنگندهها، تخصیص هدف (Target Allocation) و کنترل رهگیری (Intercept Control) را دارد.
ارزش فعلی این هواپیما حدود ۵۳۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برای هر فروند در ۲۰۲۶ تخمین زده شده است.
