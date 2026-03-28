۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

آسیب به هواپیمای «آواکس» آمریکا در حمله ایران به پایگاه هوایی سعودی

وال استریت ژورنال فاش کرد که یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکا در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان آسیب دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد که یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد آمریکا (آواکس)، در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی آسیب دیده است.

این خبر در حالی منتشر شده است که شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز آمریکا پیشتر اعلام کرده لبود که در حمله به پایگاه هوایی « شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ۱۲نظامی آمریکایی مجروح شده‌اند. برخی منابع رسانه ای شمار نظامیان زخمی را 15 نفر اعلام کرده اند.

پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» یکی از پایگاه‌های نظامی مهم در عربستان سعودی است که میزبان نیروهای آمریکایی است.

سامانه کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد، با نام اختصاری آواکس، گونه‌ای هواگرد با قابلیت دیده‌وری راداریِ است که به عنوان یک ایستگاه رادار نیرومند و متحرک برای انجام عملیات فرماندهی و کنترل و مدیریت جنگ طراحی شده‌است.

