۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

پهپاد شاهد ۱۳۶ حماسه ساز شد؛ انهدام آواکس در حال فرار

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: هواپیمای ۷۰۰میلیون دلاری E-3  معروف به آواکس  درحال فرار کردن توسط شاهد ۱۳۶ شکار شد و پرنده های اطراف نیز آسیب جدی دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: هواپیمای ۷۰۰میلیون دلاری E-3 معروف به آواکس که برای مصون ماندن از حملات دلاور مردان نیروی دریایی و هوافضای سپاه درحال فرار کردن بود که توسط پرنده بدون سرنشین ۲۰هزار دلاری یعنی شاهد ۱۳۶ شکار شد که نه تنها این پرنده غول پیکر و گرانقیمت بلکه دیگر پرنده های اطراف نیز آسیب جدی دیدند.

شاهد ۱۳۶ تفسیر آیه وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ ۚ و آیه شریفه کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ شده است.

محسن صمیمی

