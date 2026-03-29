پهپاد شاهد ۱۳۶ حماسه ساز شد؛ انهدام آواکس در حال فرار

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: هواپیمای ۷۰۰میلیون دلاری E-3 معروف به آواکس که برای مصون ماندن از حملات دلاور مردان نیروی دریایی و هوافضای سپاه درحال فرار کردن بود که توسط پرنده بدون سرنشین ۲۰هزار دلاری یعنی شاهد ۱۳۶ شکار شد که نه تنها این پرنده غول پیکر و گرانقیمت بلکه دیگر پرنده های اطراف نیز آسیب جدی دیدند.

شاهد ۱۳۶ تفسیر آیه وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ ۚ و آیه شریفه کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ شده است.